Вслед за Xiaomi и Huawei еще одна технологическая компания может выпустить автомобиль

Китайский производитель телефонов OPPO рассматривает возможность инвестиции в автомобильный сектор. Таким образом они могут пойти за другими технологическими компаниями из Китая Xiaomi и Huawei, которые уже начали работать над своими авто.

Сейчас OPPO изучает различные идеи для автомобильной промышленности, поскольку компания хочет или построить собственный автомобиль, или отвечать за программное обеспечение и услуги, питающие автомобиль нового поколения. Об этом сообщает сайт autoevolution.

Говорят, что сам генеральный директор Тони Чен участвует в проектах, и это подтверждение того, что это приоритетный план компании. Хотя на данный момент решение, каким путем OPPO хочет пойти, еще не принято.

Отмечается, что руководители OPPO уже встречались с некоторыми поставщиками в отрасли, включая представителей производителя аккумуляторов CATL, которые Tesla использует на своих электромобилях. Это свидетельствует о том, что OPPO заинтересован в создании электромобиля, и, судя по последним патентам, поданных компанией, есть вероятность, что они работают и над автономным вождением.

Считается, что OPPO уже сегодня нанимает людей, и компания хочет привлечь нескольких известных инженеров, хотя это будет довольно сложно, поскольку все больше и больше технологических компаний также наблюдают за экспансией в автомобильной промышленности.

Конкретных данных о том, когда можно ожидать дебют автомобиля OPPO не было, но, скорее всего, компания выведет свое творение на рынок до того, как электромобиль компании Apple появится в 2024 или 2025 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Apple может рассекретить свой автомобиль в течение трех-шести месяцев.