Всеукраинский сервис такси разработал 'Конституцию' для водителей и пассажиров

Как много шуток вам приходилось слышать или видеть мемы о водителях такси? Не меньше их и о пассажирах...

Порой кажется, что на противостоянии между первыми и вторыми держится большая часть украинского юмора. Но водители и пассажиры не враги, и, чтобы "примирить" их, всеукраинский сервис вызова авто OnTaxi ко Дню Конституции Украины создал собственный свод "законов", который не без юмора поможет сделать поездку приятной для обеих сторон.

28 июня в Украине государственный праздник – День Конституции, которую приняли в 1996 году. Она является главным законом государства, имеет 15 разделов и 161 статью. Согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова осенью 2023 года, более 30% украинцев никогда не читали Конституцию, почти 40% просматривали отдельные разделы и только 12,6% читали ее полностью. Важно быть осведомленными в своих правах и обязанностях, особенно как граждан!