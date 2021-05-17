Volkswagen начнет испытания автономных микроавтобусов

Этим летом в Германии компания Volkswagen начнет испытания своих новых автономных автомобилей ID Buzz. Электрические микроавтобусы будут использовать аппаратное и программное обеспечение, разработанное стартапом Argo AI.

ID Buzz должен выйти к 2025 году. Argo заявили, что вместе с микроавтобусом выпустят пятое поколение своей автоматизированной технологии вождения. Об этом сообщает сайт The Verge.

В начале этого года Argo и VW разработали прототип микроавтобуса с использованием платформы MEB на основе кузова VW T6 Transporter и AV-технологии Argo, включая датчики LIDAR, радар и камеры.

Программное обеспечение Argo позволяет транспортному средству "видеть" окружающую среду, планировать следующие шаги и предсказывать движение других транспортных средств и пешеходов на дороге. Это, в сочетании с набором датчиков Argo, позволяет автоматизировать езду на низких и высоких скоростях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Baidu запустила в Пекине услугу роботизированного такси Apollo Go Robotaxi, в котором отсутствует водитель.