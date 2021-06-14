Во Львове заметили суперкар McLaren за полмиллиона долларов. Фото

На улицах Львова сфотографировали McLaren 720S Spider. Новый такой спорткар стоит около 500 000 долларов.

Это уже не впервые автомобиль увидели в Украине. Ранее его несколько раз замечали в Киеве. Однако это впервые он появился во Львове. Фото опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

McLaren 720S начали производить в 2017 году. Эта модель заменила спорткар 650S. Она получила новый двигатель, переработанную подвеску и новое адаптивное шасси.

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Автомобиль имеет среднее расположение двигателя. Там у него 4,0-литровый твин-турбо V8, который выдает 720 лошадиных сил. Он позволяет разгоняться до "сотни" за 2,9 секунды, а до 200 км/ч – за 7,9 с. Максимальная скорость – 340 км/ч.

720S доступен в четырех различных версиях: Spider, Velocity, GT3 и 765 LT. Во Львове заметили именно в первом исполнении. Этот вариант в кузове кабриолет представили в 2018 году. Он весит 1516 кг, что немного больше, чем у обычного купе, из-за замены крыши.

Spider также получил набор новых дисков и новые цвета внешнего вида. Двигатель и трансмиссию не трогали, мощность и показатели скорости остались неизменными. Хотя с открытым верхом максимальная скорость падает на 16 км/ч.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Киеве заметили редкий суперкар Wiesmann GT MF4, который стоит около 200 000 долларов.