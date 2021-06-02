Во Франции нашли "кладбище" автомобилей Lada

Во французском городе Макон обнаружили бывший дилерский центр Lada. На его территории и внутри находятся десятки заброшенных автомобилей.

Этот автосалон перестал работать несколько лет назад и перед закрытием он принадлежал частному коллекционеру. Впервые о заброшенном здании стало известно в 2017 году. Об этом сообщает сайт Motor (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В салоне есть модели ВАЗ разного года выпуска. Большинство из них это ВАЗ-2109 и 2110, а также Niva. Автомобили до сих пор стоят под открытым небом и портятся. В некоторых даже не хватает запчастей. Например, уже отсутствуют решетки радиаторов, люки бензобаков, рули и двигателя. Одна машина даже сгоревшая.

Видео дня

В несколько лучшем положении модели, которые остались внутри здания. Но и там нет никакой Lada даже в среднем состоянии. Блогер Ярослав Левашов, который снимал видео и был в этом автосалоне несколько лет назад, пришел к выводу, что за последние годы ситуация там не улучшилась.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии обнаружили кладбище автомобилей СССР, на котором сохранились около десяти ГАЗ-21. Большинство из них окрашены в один цвет и, возможно, предназначались для одного автопарка.

Как сообщал OBOZREVATEL, также уникальное кладбище ретро-автомобилей нашли в Киеве. Там есть старые "Волги" и "УАЗ", которые также не в очень хорошем состоянии.