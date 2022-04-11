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Видео с новым Hyundai Palisade случайно рассекретили до премьеры

Сергей Иванов
Новости
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1,5 т.
Видео с новым Hyundai Palisade случайно рассекретили до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры обновленного внедорожника Hyundai Palisade видео модели случайно попало в YouTube. Флагман модельного ряда получил эффектную внешность в новом фирменном стиле.

Об этом сообщает портал Carscoops. Напомним, что Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году, а уже спустя 4 года в компании решили обновить своего флагмана. Премьера новинки запланирована на 13 апреля, когда в Нью-Йорке начнет свою работу международный автосалон.

Видео с новинкой случайно попало в сеть и вскоре было удалено, но нескольким новостным порталам удалось сохранить кадры с моделью. Благодаря этому можно получить первое представление о дизайне автомобиля, который стал более агрессивным. Автомобиль получил новую LED-светотехнику, облицовку радиатора, бампер, а также больше хромированного декора. Также можно отметить новый дизайн легкосплавных дисков. На видео нет изображений задней части новинки, но можно предположить, что изменения будут аналогичны.

Видео дня
Автомобиль получил новую LED-светотехнику, облицовку радиатора, бампер, а также больше хромированного декора

В салоне модели появится новая полностью цифровая приборная панель с несколькими экранами диагональю 12,3 дюйма, а также современная информационно-развлекательная система с широким функционалом. Покупателям будут доступны 7- и 8-местная конфигурация салона с новой палитрой цветов и материалов отделки.

Актуальное поколение Hyundai Palisade

Palisade унаследует от актуальной модели 3,8-литровый V6, который обеспечивает 295 л.с. мощности и 355 Нм крутящего момента. На выбор можно будет заказать передне- или полноприводную трансмиссию, а независимо от версии в паре с мотором будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Появление обновленного Hyundai Palisade на американском рынке ожидается летом нынешнего года. Подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к началу продаж.

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