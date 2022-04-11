Видео с новым Hyundai Palisade случайно рассекретили до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры обновленного внедорожника Hyundai Palisade видео модели случайно попало в YouTube. Флагман модельного ряда получил эффектную внешность в новом фирменном стиле.

Об этом сообщает портал Carscoops. Напомним, что Hyundai Palisade дебютировал в 2018 году, а уже спустя 4 года в компании решили обновить своего флагмана. Премьера новинки запланирована на 13 апреля, когда в Нью-Йорке начнет свою работу международный автосалон.

Видео с новинкой случайно попало в сеть и вскоре было удалено, но нескольким новостным порталам удалось сохранить кадры с моделью. Благодаря этому можно получить первое представление о дизайне автомобиля, который стал более агрессивным. Автомобиль получил новую LED-светотехнику, облицовку радиатора, бампер, а также больше хромированного декора. Также можно отметить новый дизайн легкосплавных дисков. На видео нет изображений задней части новинки, но можно предположить, что изменения будут аналогичны.

Видео дня

В салоне модели появится новая полностью цифровая приборная панель с несколькими экранами диагональю 12,3 дюйма, а также современная информационно-развлекательная система с широким функционалом. Покупателям будут доступны 7- и 8-местная конфигурация салона с новой палитрой цветов и материалов отделки.

Palisade унаследует от актуальной модели 3,8-литровый V6, который обеспечивает 295 л.с. мощности и 355 Нм крутящего момента. На выбор можно будет заказать передне- или полноприводную трансмиссию, а независимо от версии в паре с мотором будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Появление обновленного Hyundai Palisade на американском рынке ожидается летом нынешнего года. Подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к началу продаж.

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