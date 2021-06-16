Страховой полис в Украине теперь можно заказать через е-кабинет

В Украине в электронном кабинете водителя на сайте Министерства внутренних дел появилась возможность заказать страховой полис на автомобиль. Теперь заключить договор страхования авто можно будет онлайн.

Соответственно не нужно будет ехать для этого в офис или ждать доставку. Об этом сообщили на сайте МВД.

Там также рассказали, что за 2 недели до окончания срока действия страхового полиса будет меняться цвет его отметки, что будет означать о необходимости оформить новый. Но предварительный договор все равно будет действовать до окончания своего срока.

Кроме того, в МВД ввели скидку для граждан льготных категорий. Они могут заказать страховые полисы по более низкой цене, но нужно указать документ, который подтвердит льготу.

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В ведомстве напомнили, что в электронном кабинете водителя можно:

обменять и восстановить водительское удостоверение,

назначить фактического пользователя на авто,

отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД,

верифицировать водительские документы,

получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств,

заказать индивидуальные номерные знаки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, заказать водительское удостоверение онлайн теперь можно не только в е-кабинете, но и в приложении Дія.