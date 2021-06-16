Страховой полис в Украине теперь можно заказать через е-кабинет

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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Страховка автомобиля

В Украине в электронном кабинете водителя на сайте Министерства внутренних дел появилась возможность заказать страховой полис на автомобиль. Теперь заключить договор страхования авто можно будет онлайн.

Соответственно не нужно будет ехать для этого в офис или ждать доставку. Об этом сообщили на сайте МВД.

Там также рассказали, что за 2 недели до окончания срока действия страхового полиса будет меняться цвет его отметки, что будет означать о необходимости оформить новый. Но предварительный договор все равно будет действовать до окончания своего срока.

Кроме того, в МВД ввели скидку для граждан льготных категорий. Они могут заказать страховые полисы по более низкой цене, но нужно указать документ, который подтвердит льготу.

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В ведомстве напомнили, что в электронном кабинете водителя можно:

  • обменять и восстановить водительское удостоверение,

  • назначить фактического пользователя на авто,

  • отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД,

  • верифицировать водительские документы,

  • получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств,

  • заказать индивидуальные номерные знаки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, заказать водительское удостоверение онлайн теперь можно не только в е-кабинете, но и в приложении Дія.

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