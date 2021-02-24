В Украине оказался самый старый автопарк в Европе: статистика на 2021 год

В Украине по состоянию на начало 2021 года увеличилось количество зарегистрированных автомобилей. Теперь общий автопарк превышает отметку в 10 млн автомобилей (из них 8,8 млн – легковые авто).

Кроме того, увеличился средний возраст автопарка. У легковых авто он достиг – 22,7 лет (самый старший парк в Европе). При этом 39% импортируемых легковых автомобилей – старше 8 лет. Об этом со ссылкой на Auto-Consulting сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли на своей странице в Facebook.

В то же время парк электромобилей и гибридов уже более 57 000 – в полтора раза больше, чем год назад. В 2019 году электрических авто было зарегистрировано 9900, а уже в начале 2021-го их больше, чем 23 700. Автопарк гибридов увеличился почти втрое – с 12,1 тысячи до 33,6 тысячи единиц за это же период.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинскому автомобильному рынку на 2021-й год операторы дают оптимистичный прогноз. По их мнению, его объем будет в пределах 95-100 тыс. единиц реализованных новых автомобилей. Также компании спрогнозировали, какие сегменты в стране будут развиваться в этом году.