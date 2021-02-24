В Украине оказался самый старый автопарк в Европе: статистика на 2021 год

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,0 т.
Лада

В Украине по состоянию на начало 2021 года увеличилось количество зарегистрированных автомобилей. Теперь общий автопарк превышает отметку в 10 млн автомобилей (из них 8,8 млн – легковые авто).

Кроме того, увеличился средний возраст автопарка. У легковых авто он достиг – 22,7 лет (самый старший парк в Европе). При этом 39% импортируемых легковых автомобилей – старше 8 лет. Об этом со ссылкой на Auto-Consulting сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли на своей странице в Facebook.

В то же время парк электромобилей и гибридов уже более 57 000 – в полтора раза больше, чем год назад. В 2019 году электрических авто было зарегистрировано 9900, а уже в начале 2021-го их больше, чем 23 700. Автопарк гибридов увеличился почти втрое – с 12,1 тысячи до 33,6 тысячи единиц за это же период.

Статистика автопарка Украины по состоянию на начало 2021
Пост Федерации работодателей автомобильной отрасли

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинскому автомобильному рынку на 2021-й год операторы дают оптимистичный прогноз. По их мнению, его объем будет в пределах 95-100 тыс. единиц реализованных новых автомобилей. Также компании спрогнозировали, какие сегменты в стране будут развиваться в этом году.

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