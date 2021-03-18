В Украине ремни безопасности могут сохранить жизнь 900 человек в год – эксперт

В Украине ремни безопасности могут сохранить жизнь 800-900 человек в год. В то же время в стране пристегивается лишь каждый четвертый водитель.

Директор Центра демократии и верховенства права, эксперт исследования "Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в крупных городах Украины в 2020 году" Олеся Холопик заявила, что если бы к пристегиванию относились более ответственно, количество погибших в результате ДТП было бы значительно меньше. Об этом сообщает "Громадське радіо".

"По приблизительным расчетам, где-то 800-900 человек могли бы спасти свои жизни во время аварии. А так, у нас, к сожалению, критическая ситуация, только каждый четвертый водитель пристегивается", – сказала Холопик.

Она добавила, что после принятия закона о повышении ответственности за нарушение правил дорожной безопасности в обществе начали живо обсуждать тему управление в состоянии алкогольного опьянения. По словам эксперта, кроме этой критической проблемы в Украине также важно больше обращать внимание на проблему пристегивания.

"Топовой темой обсуждения стало вождение в состоянии алкогольного опьянения, и я понимаю, что это действительно критическая проблема в Украине. Но хочу сказать, что, к сожалению, в ДТП в Украине погибают и травмируются еще и из-за другого фактора, – это превышение скорости, о нем чуть меньше говорят. Но все говорят еще меньше о ремнях безопасности, как средство пассивной безопасности, которое эффективнее всего в случае аварии может спасти и сохранить жизнь водителей и пассажиров", – сказала эксперт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине вступило в силу постановление Кабмина о изменений в ПДД, касающиеся перевозки детей. Согласно им теперь перевозить ребенка, ростом ниже 145 сантиметров, можно только с оборудованием, которое способно удерживать ребенка в сидячем или наклонном положении, которое в случае столкновения или резкого торможения уменьшает опасность ее травмирования.