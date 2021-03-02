В Украине обновят дорожную разметку

В Украине будут наносить обновленную дорожную разметку. На дорогах она появится с 1 августа.

Обновленный ДСТУ разработали специалисты ГП "ГосдорНИИ". Он вступит в силу на замену действующего ДСТУ 2010 года. Национальный стандарт содержит современные требования к применению дорожной разметки с учетом лучшей мировой практики. Об этом сообщили на странице "ГосдорНИИ" в Facebook.

"Совершенствование дорожной обстановки на автомобильных дорогах позволит улучшить зрительную ориентацию, снизить уровень аварийности и тяжести последствий от ДТП", – заявили в "ГосдорНИИ".

Теперь будут обозначать зону, приближенную к детским садам и школам, кругового движения и пешеходных переходов. На трамвайных остановках и на перекрестках будут наносить желтую разметку, на которую будет нельзя выезжать в определенных ситуациях ПДД.

Кроме того, в новой разметке появятся символы для велосипедистов и электромобилей. В частности, места для заправки электрокара и обозначения вело-пешеходных дорожек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили правила перевозки детей в автомобиле. Теперь если их рост не превышает 1,45 метра, в легковом автомобиле их можно перевозить только при наличии удерживающих систем (детское автокресло).