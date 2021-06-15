В Украине начал действовать льготный режим растаможивания "евроблях": что нужно знать

В Украине 15 июня начали действовать льготы на растаможку автомобилей с европейской регистрацией. Особые условия для будут доступны для авто, которые были ввезены до конца 2020 года.

Если машина была ввезена после 31 декабря прошлого года, скидка не будет действовать. AutoOboz рассказывает о новых правилах растаможивания и сколько будет стоить процедура.

На оформление машин с иностранной регистрацией есть 180 дней. Военные, находящиеся в зоне боевых действий на Донбассе более 90 дней во время действия закона, получат дополнительные 3 месяца для растаможивания. Им для этого предоставили 270 дней.

Видео дня

Льготы касаются легковых авто и грузовых транспортных средств массой до 3,5 тонны и старше 5 лет. Первые должны соответствовать экологическому стандарту по выхлопных газов "Евро-2", а грузовые - "Евро-5".

Один владелец может растаможить только одну машину. Авто, которое подлежит льготам, должно быть только в личном пользовании. Растаможка предусматривает снятие автомобиля с регистрации за рубежом, оформление договора купли-продажи и экспортных документов. После таможни предстоит изменить номерные знаки авто на украинские и зарегистрировать авто в сервисном центре МВД.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только по акцизу. Его считают по формуле: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель в размере 100 евро.

Базовая ставка определяется по возрасту автомобиля. Если он младше 9 лет, то ее платить не нужно. Если машине 10 лет, придется заплатить 25 евро, 11 лет – 50 евро, 12 лет – 75 евро, 13 лет – 100 евро, 14 лет – 125 евро. За авто, которые старше 15 лет, нужно заплатить 150 евро.

Чтобы определить коэффициент двигателя, нужно умножить его объем на указанную ниже ставку:

двигатель до 2000 куб. см имеет ставку 0,25 евро;

двигатель до 3000 куб. см – 0,2 евро;

двигатель до 4000 куб. см – 0,25 евро;

двигатель до 5000 куб. см – 0,35 евро;

двигатель от 5001 куб. см – 0,5 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине могут назначить штраф за нерастаможивание автомобиля на европейских номерах, даже если сдать его на запчасти. Если сделать это тогда, когда закончится срок на растаможку, все равно можно получить административное взыскание в размере 170 000 гривен.