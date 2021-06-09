В Украине на время перестали выдавать водительские права

В Украине несколько дней не будут выдавать удостоверения водителя. Это связано с нехваткой соответствующих бланков.

Также из-за этого временно не будут выдавать документы о регистрации транспорта. Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя", – сообщили в МВД.

В Государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина" заявили, что восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня.

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О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в Украине изменили правила получения водительских прав. К теоретической части экзамена добавили новые вопросы. В то же время многие студенты начали массово проваливать экзамен, потому что в билетах появились вопросы из разных категорий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стала доступна возможность заказать водительское удостоверение через приложение Дія. Это можно сделать в е-кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД.