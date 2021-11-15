В Украине хотят вернуть штрафные баллы для водителей

В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение водителями ПДД, считают в Нацполиции. По мнению инициаторов таких мер, это позволить улучшить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"О введении штрафных баллов – то есть ту положительную практику, которая есть в зарубежных странах и доказала свою эффективность, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", – отметил Билошицкий.

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Напомним, что система баллов и штрафов для водителей была введена в 2015 году. Согласно установленной норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на управление транспортным средством) насчитывали 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов.

Среди таких нарушений – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по полосе для общественного транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда переезда. После исчерпания лимита водитель за следующие нарушения должен был оплачивать штрафы в денежном виде.

24 апреля 2020 года президентом Владимиром Зеленским был подписан Закон №566-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по штрафным баллам". Этим документом из законодательства были исключены нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, данные о штрафах будут поступать в исполнительную службу автоматически.