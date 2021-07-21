В США предлагают трехосный пикап за четверть миллиона долларов

Молодая американская компания Apocalypse Manufacturing из Флориды представила уникальный трехосный пикап, созданный на основе Ram 1500 TRX. Автомобиль получил удлиненную раму и третий ведущий мост.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основанная в прошлом году в Форт-Лодердейл, штат Флорида, компания Apocalypse Manufacturing начала свою деятельность с создания 6-колесных "монстров" на базе Jeep. С появлением мощного пикапа Ram 1500 TRX в компании решили сделать его экстремальную версию.

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Автомобиль получил название Warlord (англ. полководец). В основе конструкции лежит удлиненная рама модели Ram 1500 TRX, к которой добавили еще одну пару ведущих колес. Уникальная конструкция запатентована Джозефом Гаттасом, который одновременно является основателем, главным инженером и шеф-дизайнером компании.

В движение автомобиль приводится 6,2-литровым V8 Hemi с приводным нагнетателем, который выдает 711 л.с. мощности и 881 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается к ведущим колесам через автоматическую коробку передач. Для базовой версии предлагается комплект для увеличения дорожного просвета, новые 18-дюймовых диски с 37-дюймовыми внедорожными шинами, каркас в кузове, к которому крепится "запаска", удлиненная грузовая платформа и другие опции.

Стоимость Warlord стартует с отметки в $250 тысяч. Доплатив $2200 покупатель получит 40-дюймовые шины, еще в тысячу обойдется светодиодная подсветка днища, а система ночного видения с тепловизором опустошит банковский счет еще на $5200.

Идея создания пикапов с колесной формулой 6х6 последнее время набирает популярность в США. OBOZREVATEL неоднократно рассказывал о подобных проектах: