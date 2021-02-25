В США наградили самые безопасные автомобили

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Покупатели, которые во главу угла при покупке нового авто ставят безопасность, могут выбрать модели, отмеченные наградой IIHS Top Safety Pick.

В этом году список победителей включает 90 автомобилей разных классов и брендов. Стоит отметить, что в прошлом году только 64 модели были отмечены специалистами института.

В нынешнем списке 41 автомобиль получил "базовую" награду Top Safety Pick, что свидетельствует о высоком уровне активной и пассивной безопасности, 6 краш-тестов, а также специальных тестов "авто vs авто" и "авто vs пешеход". Также оценивалась эффективность работы световых приборов.

49 автомобилей из списка удостоены максимально высокой оценки рейтинга – Top Safety Pick+. В нем доминировала продукция премиум-брендов. Тем не менее организаторы отмечают, что все больше машин более доступного ценового диапазона получают наилучшие оценки за безопасность, например Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 и Toyota Sienna.

Наибольший урожай наград собрал концерн Hyundai – 12 моделей брендов Hyundai, Kia и Genesis завоевали Top Safety Pick и 5 получили Top Safety Pick+ award. Традиционно хорошие результаты у шведского Volvo, который удостоен сразу 9 максимальных Top Safety Pick+.

На противоположной стороне рейтинга оказался концерн General Motors. По мнению представителей института, всего два приза – это очень мало для такого крупного автопроизводителя. Ну а худшим брендом в области безопасности названа компания Mitsubishi, которая не смогла завоевать ни одной награды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, хэтчбек Volkswagen ID.3 признали самым безопасным автомобилем. К такому выводу пришли по результатам краш-тестов специалисты европейской организации Euro NCAP в партнерстве с коллегами из Thatcham Research.