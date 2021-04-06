В марте украинцы активно скупали новые автомобили

Март оказался рекордным с начала года по продажам новых легковых автомобилей – украинские номера получили более 9 тысяч автомобилистов.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. По итогам месяца украинские автолюбители поставили на учет на 45% больше автомобилей, чем в марте прошлого года. Кроме того, по сравнению с февралем нынешнего, регистрации увеличились на 43%.

В лидеры рынка, как и годом ранее, вышла французская компания Renault. В марте 1256 украинцев выбрали продукцию этого бренда. По сравнению с мартом прошлого года прирост составил 3%.

Бестселлером среди новых автомобилей с результатом 644 авто вновь стал кроссовер Toyota RAV4 Toyota

Второе место занимает японская Toyota с результатом 1171 авто. Свой мартовский результат прошлого года компания улучшила на 77%. Кроме того, бестселлером среди новых автомобилей с результатом 644 авто вновь стал кроссовер Toyota RAV4. Напомним, что на его счету титул "Самого продаваемого нового автомобиля 2020" в Украине. За минувший год компании удалось реализовать 5689 экземпляров кроссовера.

На третью строчку рейтинга поднялась корейская компания Kia, продукцию которой предпочли 646 покупателя, что на 12% больше, чем в марте прошлого года и на 55%, – чем в феврале нынешнего.

Четвертая позиция у Skoda – 627 авто, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом 2020 г.

Замыкает пятерку лидеров месяца с более чем 4-кратным ростом продаж – Volkswagen, в зачете которого 525 машин.

В ТОП-10 по итогам марта вошли: Hyundai (459 экз.), Nissan (451), Chery (331), Suzuki (313) и Mitsubishi (309).

ТОП-10 самых восстребованных автомобильных брендов в Украине ukrautoprom.com.ua

Всего за первый квартал 2021 года на учет было поставлено 21,1 тысячи новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский рынок новых легковых авто в 2020 году сократился на 3%