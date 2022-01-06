В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами

Сергей Иванов
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В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами

Под одной из скоростных эстакад Пекина обнаружена стоянка с десятком роскошных автомобилей и суперкаров. Машины находятся здесь уже 10 лет и покрыты толстым слоем грязи.

Об этом сообщает китайский портал KKNews. Среди автомобилей можно обнаружить продукцию таких элитных брендов, как Bentley, Lamborghini, Maserati, Range Rover и даже несколько Rolls-Royce.

В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами

Интересно, что некоторые автомобили в прошлом были подвергнуты тюнингу. Например, купе Maserati демонстрирует модернизированный задний бампер с диффузором, а на одном из Rolls-Royce Phantom установлены огромные хромированные диски на низкпопрофильной резине.

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В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами

Кто и почему бросил здесь "умирать" машины на сотни тысяч долларов, неизвестно. По одной версии, ранее этот автопарк принадлежал компании по прокату авто. По другой версии эти машины были конфискованы государством, например, за неуплату налогов. В любом случае, выглядит это очень грустно, а с учетом того, что машины находятся без движения уже много лет, с каждым днем их техническое состояние будет только ухудшаться.

В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами
В Китае обнаружили стоянку с заброшенными суперкарами

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали гараж с заброшенными Mercedes, BMW и Porsche, а на Гавайях обнаружили кладбище автомобилей, которое растянулось на 100 км!

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