В Киеве выставили на продажу ГАЗ-12 1955 года за $100 000

В Киеве продают ГАЗ-12 1955 года, за который хотят получить 100 тысяч долларов. Автомобиль прошел полную реставрацию и ему сохранили оригинальные детали кузова и интерьера.

Эта представительная модель, которая является аналогом Buick Super и Cadillac Fleetwood 61, производилась на Горьковском автозаводе с 1949 по 1959 года. За это время выпустили 21 527 экземпляров. Как сообщает на сайте auto.ria, ГАЗ-12 был служебным авто, предназначенным для высших советских чиновников.

На модели впервые в СССР использовали 3-ступенчатую гидромеханическую трансмиссию, которая обеспечила плавный разгон и удобное управление передачами. Также это был первый в мире автомобиль с несущим кузовом с тремя рядами сидений. До этого машины с такой длинной колесной базой имели только рамную конструкцию.

ГАЗ-12 имеет шестицилиндровый 3,5-литровый двигатель, который выдает 90 л.с., что в свое время было замечательным показателем. Пробег – 12 000 километров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Николаеве выставили на продажу ЗАЗ-968 1976 года в идеальном состоянии, за который просили 10 000 долларов.