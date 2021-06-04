В Киеве обнаружили редкий ретрокар Buick из 60-х

Роскошный седан Buick 1969 года стал звездой многих мировых фильмов и клипов украинских звезд. В свое время американская молодежь обожала Buick 1969 года за элегантную и изысканную форму машины.

Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 провели тест-драйв легендарного автомобиля.

"Эпоха Muscle car`ов диктовала свои автомобили. Перед нами Buick семейства Skylark, что переводится как "жаворонок". Вогнутый задний хвост напоминает птичку, которая летит над полями к солнцу и своей мечте", – рассказывает автоэксперт Владимир Винник.

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"Машина очень мягкая, плавная. Когда едешь, не чувствуешь лежачих полицейских и ям, за счет особенностей конструкции подвески, массивных рычагов, пружин, амортизаторов", – отметил владелец ретро-звезды Елисей.

На автомобиле стоит четырехкамерный карбюратор, это позволяет разогнать машину до 190 километров в час. Buick стал звездой клипов Светланы Лободы "К черту любовь" и группы "Пара нормальных" "Вендетта".

Но, есть и минусы. Например, с правой стороны нет зеркала, поэтому смотреть приходится в заднее стекло. Но это мелочи по сравнению с тем, какие эмоции получаешь, когда сидишь за рулем этого роскошного седана.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве состоялся фестиваль ретротехники OldCarLand.