В Италии 'умные' светофоры будут штрафовать нарушителей ПДД

В рамках проекта Milano Metropolitana Safety Project, внедряемого муниципальными властями Милана, на дорогах будут установлены "умные" светофоры. Благодаря встроенным камерам они смогут фиксировать нарушение ПДД.

Об этом сообщает портал муниципалитета Милана. Благодаря реализации проекта Milano Metropolitana Safety Project планируется существенно повысить безопасность на дорогах и своевременно фиксировать все нарушения.

В частности, планируется установка новых современных светофоров, которые имеют встроенные камеры. Они могут распознавать номера и фиксировать факт проезда на запрещающий сигнал светофора. После чего информация с фотографией нарушителя, номерными знаками и временем совершения правонарушения будут отправляться в единую базу полиции. На основании сохраненных данных система в автоматическом режиме будет выписывать штрафы водителям, нарушившим правила дорожного движения.

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С помощью "умных" светофоров в Милане намерены снизить количество дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции в 2019 только в Милане произошло 13607 ДТП в результате которых пострадало 18097 и погибло 106 человек.

Проект является частью программы European Vision Zero, которая предусматривает сокращение к нулю числа смертей на дорогах в городах ЕС к 2030 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, в июле на дорогах страны правоохранители зафиксировали 16324 аварии. В результате этих дорожно-транспортных происшествий погиб 271 человек, а еще 3073 – получили травмы.