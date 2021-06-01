В Италии перестали признавать украинские водительские права

Италия с 1 июня прекратила признавать украинские водительские права. Между обеими странами временно потеряло силу соответствующее соглашение.

Сейчас ведомства обеих стран работают над тем, чтобы подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. После вступления в силу украинские водители опять смогут обменивать свои удостоверения на итальянские. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Италии на Facebook.

"Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратила свою силу от 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности", – говорится в заявлении посольства.

Там отметили, что о подписании и вступлении в действие нового соглашения будет дополнительно сообщено. Следить за информацией можно на официальной интернет-странице посольства и генеральных консульств Украины в Италии, а также на их страницах в социальных сетях.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений. С 14 февраля 2021 года украинцы смогут со своими правами арендовать в стране автомобиль, а люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные.