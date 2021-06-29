В Хмельницком заметили очень редкий Audi R8 Spyder на европейских номерах

В Хмельницком на парковке заметили Audi R8 Spyder второго поколения. В Украине это очень редкая модель.

Примечательно, что машина имеет европейские номера. Возможно ее завезли в страну совсем недавно, или это автомобиль иностранца. Фото авто выложили на странице smotra_khm в Instagram.

Суперкар оснащен бензиновым 5,2-литровым двигателем V10, который выдает 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента.

Также автомобиль имеет полный привод и семиступенчатую роботизированную коробку передач. До 100 модель разгоняется за 3,6 секунды, максимальная скорость – 318 км/ч.

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Весит автомобиль 1795 кг. В смешанном цикле он расходует 11,7 литров топлива на 100 км. В городском – 17 л на 100 км. Стоит такое авто около 200 000 долларов.

Напомним, что Audi R8 Spyder впервые увидели на съемках фильма "Железный человек". После этого в интернете появились слухи, что компания готовит открытую версию R8.

Модель представили в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Она получила очень заметное отличие по сравнению со стандартной моделью – ей убрали панель, которую устанавливали на стороне R8, которая отличалась цветом от остального кузова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине на одной парковке заметили Liberty Walk McLaren 650S Spider и Bentley Continental GT First Edition.