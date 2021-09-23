В Германии владельцы SUV будут платить за парковку дороже

Тюбинген станет первым городом Германии, в котором будет взиматься более высокая плата за парковку для полноразмерных внедорожников и SUV. Инициативу мера поддержал местный муниципалитет.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. После неоднозначных дебатов городской комитет по защите климата рекомендовал увеличить годовой сбор за парковку до 120 евро. Причем, владельцы автомобилей весом более 1800 кг будут платить 180 евро в год. Интересно, что нововведение коснется не только обладателей SUV, но и владельцев электромобилей. Это в первую очередь предназначено для вытеснения крупных внедорожников из центра Тюбингена.

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Летом мэр Борис Палмер требовал еще более высоких налогов на внедорожники. Он предложил увеличить плату за парковку для жителей с 30 до 360 евро, но местный совет отклонил эту инициативу. Палмер видит в повышении платы лишь первый шаг, так как стоимость обслуживания парковочных мест в центре города превышает установленные 50 центов в день.

Летом Палмер обосновывал повышение платы следующим образом: "Вы не платили за дорогу. Вы уже не платите достаточно налогов. Ваш любимый автомобиль получает огромные субсидии от всех налогоплательщиков и будущих поколений. Если бы цены были правдой, парковочное место стоило бы не 30, а 3000 евро в год". После внесения поправки в Закон о дорожном движении в июле, федеральным землям разрешено самостоятельно регулировать размер платы за парковку или оставить это на усмотрение муниципалитетов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, власти Киева собираются брать плату за парковку с водителей, которые оставили свои машины во дворах жилых домов. "Киевтранспарксервис" уже опубликовал карту с локациями, согласно которой самый дорогой тариф будет в центре столицы – 35 грн/час, 25 грн будет стоить оставить машины в приближенных к центру районах, и по 5 грн за час будут платить водители за припаркованные авто в спальных районах столицы.