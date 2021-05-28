В Германии продают "Волгу" "маршала СССР": как она выглядит

В городе Марбург, Германия, выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" 1958 года в кузове кабриолет. Серийно такая версия не выпускалась, поэтому она является очень редкой.

Владелец модели отмечает, что она ранее принадлежала маршалу СССР Ивану Якубовскому, который в 1961-1962 годах был главнокомандующим советских войск в Германии. Впрочем официальных документов, подтверждающих этот факт, он не предоставил. Объявления о продаже опубликовано на сайте Autoscout24.

Судя по фотографиям, кабриолет сохранился в очень хорошем состоянии. Владелец говорит, что он не имеет ржавчины, а все детали, кроме магнитофона, колпачков и топливного бака, являются оригинальными. Также, по его словам, автомобиль работает прекрасно.

Машина оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 69 лошадиных сил, хотя обычный агрегат ГАЗ-21 имеет 75 лошадиных сил. Корпус окрашен в белую и бежевую краску, а салон отделан красной кожей. На капоте седана установлена фирменная статуэтка оленя.

Автомобиль имеет 15 000 километров пробега и за него продавец хочет получить 28 400 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Нидерландах выставили на продажу очень редкий ЛуАЗ 1983 года. Он умеет плавать, имеет меньше 4000 километров пробега и за него просили 14 000 евро.