В автомобильной индустрии возможен еще один дефицит

На автомобильную индустрию может ожидать дефицит шин из-за недостатка каучука. Этот материал, добываемый из каучуковых деревьев, которые преимущественно выращиваются в Юго-Восточной Азии, сейчас труднее найти.

Существует ряд причин, но главная из них заключается в том, что недавно его поставки были высокими, а из-за COVID-19 производители каучука не могли высаживать новые деревья. Кроме того, эти деревья созревают семь лет, а еще на них влияют болезни листьев и наводнения, поэтому запас падает. Об этом сообщает Bloomberg.

Добавив к этому еще больший спрос со стороны Китая, который является крупнейшим потребителем природного каучука в мире, и отсутствие контейнеров для транспортировки, можно получить серьезные проблемы. В феврале цены на каучук достигли четырехлетнего максимума.

Как сообщает Car and Driver, на сегодня производство шин работает по плану и поставки резины остаются стабильными. Компания Continental заявила, что пока не наблюдает "широкомасштабного дефицита". Goodyear сообщили подобное, сказав, что не соприкасаются с ограничениями поставок природного каучука. Однако отметили, что в конце прошлого года испытывали такие проблемы, но предпринимали активных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение поставок резины для их заводских нужд.

В Bridgestone Americas также заявили, что они еще не пострадали из-за дефицита и им не пришлось останавливать любое производство, но они следят за цепью поставок. Там подчеркнули, что до сих пор спрос на коммерческие шины оставался высоким из-за пандемии, но напротив упала потребность в шинах для легковых автомобилей.

В то же время источник Bloomberg сообщил, что в 2021 году поставки резины безусловно усиливаются. По его мнению, пока еще далеко до уровня дефицита микросхем, но это, безусловно, назревает.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дефицит микросхем в автомобильной индустрии также вызвала пандемия коронавируса, которая повлияла на рост производства бытовой электроники, в частности. Недавно из-за этого BMW были вынуждены ограничить работу двух своих заводов.