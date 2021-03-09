Универсал Baojun RC-5W снабдили палаткой на крыше

Американо-китайский SAIC-GM-Wuling подготовил для любителей активного отдыха интересную модификацию универсала Baojun RC-5W с палаткой на крыше и дополнительными опциями.

Об этом сообщает портал Autohome. Летом прошлого года компания представила седан RC-5 и универсал RC-5W. Теперь к ним добавится специальная "туристическая" версия.

Как седан RC-5 и универсал RC-5W, новинка будет доступна с 1,5-литровым 98-сильным атмосферным мотором, а также с турбированным мотором аналогичного объема и мощностью 145 л.с. В стандартной комплектации автомобиль предлагается с 6-ступенчатой "механикой", но за дополнительную плату можно заказать 8-ступенчатый вариатор CVT.

Автомобиль получил рейлинги на крыше, на которых смонтирована палатка. Она имеет каркас с мягкими стенками и жесткую пластиковую крышу. Кроме того, универсал-"турист" отличается яркой окраской металлизированной эмалью насыщенного зеленого цвета, а вместо стандартных дисков установили 20-дюймовые.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайский электромобиль Baojun удивил компоновкой.