Улыбнитесь, вас снимают! Еще 17 комплексов "Каскад" заработали на дорогах Украины
Еще 17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД "Каскад" заработают на дорогах Украины с 22 октября. Они расположены на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Об этом сообщила патрульная полиция Украина в своем Telegram-канале.
Расположение приборов:
г. Львов
ул. Стрыйская, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы;
ул. Сихивская, 16-А в направлении ул. Зеленой;
г. Винница
ул. Келецкая, 30 в направлении ул. Пирогова;
ул. Киевская, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского;
ул. Киевская, 126 в направлении ул. Гонты;
просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкой;
г. Харьков
ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Ковпака;
Донецкая область
на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка;
Харьковская область
на 468 км + 745 автодороги М-03 в направлении г. Полтава;
на 517 км + 233 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.
на 622 км + 984 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.
на 624 км + 043 автодороги М-03 в направлении г. Славянск;
15 км + 381 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
на 16 км + 622 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
на 19 км + 285 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
на 19 км + 426 автодороги М-18 в направлении г. Мерефа;
на 1 км + 118 автодороги Р-46 в направлении г. Харьков.
Так что на дорогах Украины уже работает 218 комплексов автофиксации.
Напомним, что камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали с 1 июня 2020 года. Актуальную информацию про адреса размещения комплексов автоматической фиксации можно посмотреть на официальном сайте Национальной полиции.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL,