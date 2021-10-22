Улыбнитесь, вас снимают! Еще 17 комплексов 'Каскад' заработали на дорогах Украины

Еще 17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД "Каскад" заработают на дорогах Украины с 22 октября. Они расположены на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщила патрульная полиция Украина в своем Telegram-канале.

Расположение приборов:

г. Львов

ул. Стрыйская, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы;

ул. Сихивская, 16-А в направлении ул. Зеленой;

г. Винница

ул. Келецкая, 30 в направлении ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 в направлении ул. Гонты;

просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкой;

г. Харьков

ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Ковпака;

Видео дня

Донецкая область

на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка;

Харьковская область

на 468 км + 745 автодороги М-03 в направлении г. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.

на 622 км + 984 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.

на 624 км + 043 автодороги М-03 в направлении г. Славянск;

15 км + 381 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

на 16 км + 622 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

на 19 км + 285 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

на 19 км + 426 автодороги М-18 в направлении г. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 в направлении г. Харьков.

Так что на дорогах Украины уже работает 218 комплексов автофиксации.

Напомним, что камеры автоматической фиксации превышения скорости заработали с 1 июня 2020 года. Актуальную информацию про адреса размещения комплексов автоматической фиксации можно посмотреть на официальном сайте Национальной полиции.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL,