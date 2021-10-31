Украинки подготовили оригинальное видео ко Дню автомобилиста

Бытовой стереотип о женщине за рулем как источнике повышенной опасности развенчали три украинских пилотессы. Они подготовили ко Дню автомобилиста необычное видео, где продемонстрировали свои способности.

Ко Дню автомобилиста патрульная полиция Украины представила серию роликов, направленную на преодоление гендерных предубеждений в отношении женщин-водителей. Уникальное видео опубликовали на официальной странице Facebook.

В соцсетях ежедневно можно встретить дискриминационные высказывания в отношении женщин за рулем по гендерному признаку. Мол, мужчины управляют автомобилем осторожно и надежно, а женщины позволяют себе легкомысленные маневры и не соблюдают правила дорожного движения.

Видео дня

На три дискриминационных комментария ответили три настоящих женщины-водительницы. Так дизайнер одежды и автогонщица Елена Иванова дрифтует вокруг стиральных машин, менеджер и мотогоншица Ирина Надеева гоняет вокруг горы кастрюль, а лейтенант полиции Валентина Семенюк выполняет полицейский разворот и проезжает в коридор из воздушных шаров.

Все видео снимали на специальной площадке. Просим не повторять трюки в непредназначенных для этого местах.

Детальнее о героинях, которые снялись в роликах:

Валентина Семенюк – старший инспектор батальона №1 полка №1 Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции.

Елена Иванова — дизайнер одежды и автогонщица, которая начала заниматься автоспортом в 2015 году; призер Чемпионата Украины RTR Timeattack 2016-2019 годов, призер (1 и 3 место) по итогам 2018 года в Национальной Серии по Timeattack, а также обладательница 1-го места в классе польской национальной серии Time Attack Liqui Moly.

Ирина Надеева – менеджер и мотогонщица, вице-чемпионка Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2020 и чемпионка Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2021.

О том, что безопасное вождение не оговаривается гендером, говорит и статистика. К примеру, британские исследователи выяснили, что мужчины нарушают правила дорожного движения в 4 раза чаще, чем женщины – превышают скоростной режим, управляют автомобилем без страхового полиса и садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Американцы же исследовали, что женщины реже мужчин вызывают смертельные аварии из-за нарушения скорости.

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