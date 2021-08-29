Украина запретит въезд авто из Приднестровья: на таможне пояснили за ошибку

В Украине с 1 сентября запретят въезд авто на номерах из оккупированной части Молдовы Приднестровья. Одесская таможня опровергла информацию, что запрет был отложен до 2022 года.

Об этом говорится в официальном сообщении таможенников в Facebook. Отмечается, что информация об отсрочке срока была ошибочной.

"Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, не имеющих номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно", – сказано в сообщении.

Поясним, что ранее в СМИ писали, что в Украине отложила запрет на въезд авто из Приднестровья до с 1 сентября 2021 года 10 января 2022 года. Такое решение якобы было принято после обращения посольства Молдовы в Украине в министерство иностранных дел нашей страны.

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Добавим, что с 1 сентября 2018 года жители Приднестровья могли перерегистрировать свои машины. Такие владельцы получали "нейтральные номера", которые давали возможность передвигаться вне оккупированной территории и быть участником международного движения.

Добавим, что Кишинев и Киев намеревались запретить выезд за границу машин с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года. После по просьбе молдавской стороны, Украина перенесла вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после – на 1 сентября 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине владельцы "евроблях" боятся везти свои автомобили на растаможку, ведь там их может изъять исполнительная служба.