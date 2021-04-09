У VW Golf GTI появился серьезный конкурент из Китая

Семья "заряженных" хэтчбеков пополнилась новым ярким представителем из Поднебесной – компания Lynk & Co представила модель 02 Hathcback с 254-сильным турбомотор

Об этом сообщает портал Autohome. Входящая с состав холдинга Geely компания Lynk & Co представила очередную новинку.

Интересно, что пока все стараются превратить свои модели в кроссоверы, в Lynk & Co пошли по противоположному пути – кросс-хэтч 02, дебютировавший 3 года назад, переделали в мощный хот-хэтч.

Автомобиль получил все неотъемлемые атрибуты спорткара: заниженную подвеску, дополнительный аэродинамический обвес и, конечно же, мощный силовой агрегат. Под капотом новинки располагает 2-литровая бензиновая "турбочетверка", развивающая 254 л.с. и 350 Нм. Вся эта мощь отправляется через 8-ступенчатый "автомат" от японской компании Aisin к передним ведущим колесам.

Хэтчбек отличается от родственной модели 02 иными бамперами, яркой двухцветной окраской с черной крышей и "квартетом" хромированных патрубков выхлопной системы. Дополняют агрессивный образ стильные легкосплавные колесные диски, "обутые" в низкопрофильную резину Michelin.

На разгон до первой "сотни" Lynk & Co 02 Hathcback тратит 6,2 секунды. Представят новинку на автошоу в Шанхае в текущем месяце, а продажи в Китае ожидаются уже летом.

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