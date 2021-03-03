У Dacia Duster появится обновленная городская версия

Dacia Duster получит специальную городскую версию Urban в марте 2021 года. Она будет иметь обновленную информационно-развлекательную систему и камеру заднего вида.

Dacia Duster Urban базируется на модификации Comfort, которая имеет наружные зеркала с электрической регулировкой и подогревом, водительское сиденье с регулировкой высоты, круиз-контроль и ограничитель скорости. Об этом сообщает Motor1.

В дополнение к кожаному рулю и электрических стеклоподъемников сзади, модель также имеет систему помощи задней парковки с камерой заднего вида. Также в автомобиле новая информационно-развлекательная система Media-Nav Evolution. В полноприводные версии также включен монитор 4WD.

Обновился и внешний вид. Появились серебристые вставки на внешних зеркалах, рейлингах на крыше и переднем и заднем фартуках. Также Duster Urban получил хромированную выхлопную трубу, 16-дюймовые легкоспавные диски и тонированные задние стекла.

Новинка предлагается с бензиновым двигателем TCe 130 (96 кВт / 131 л.с.) и дизельным агрегатом Blue dCi 115 (85 кВт / 116 л.с.). В обоих случаях можно будет выбрать между передним и полным приводом. Цены на автомобиль начинаются от 16 900 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый универсал Dacia Logan впервые заметили на испытаниях. У автомобиля передняя часть похожа на ту, что у седана с идентичным именем, но остальные части модели имеют много различий.