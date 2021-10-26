Тысяча долларов за километр: в Украине продают ЗАЗ-965 за солидную сумму

Отечественный ЗАЗ-965 1965 года оценили в 10 тысяч долларов. Фантастическую для такой машины стоимость продавец объясняет малым пробегом – всего 10 тысяч км.

Объявление о продаже раритета появилось на популярном сайте объявлений. Автомобиль находится в Каменец-Подольском. По данным продавца, машина находится в "чудесном состоянии, а все запчасти "родные".

Как следует из объявления, автомобиль оснащен 0,9-литровым мотором мощностью 27 л.с., а развлекать водителя и его спутников в дороге будет магнитола. Все эти годы машина сохранялась в гараже, а также никогда не была в ДТП. Странно только, что фотографий машины стоимостью в 10 тысяч долларов всего три и те не лучшего качества.

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