Toyota придумала, как бороться с похищением катализаторов в старых авто

Японская компания Toyota начнет маркировать каталитические нейтрализаторы в старых автомобилях, позволит отслеживать их в случае похищения. Это должно помочь в борьбе с кражами запчасти.

На это автопроизводитель потратит более 1 миллиона долларов. Он будет сотрудничать с полицией и охранной фирмой Smartwater с целью изготовления и распространения 50 000 комплектов начальных маркировок, которые будут использоваться на более 100 000 автомобилях Lexus и Toyota. Об этом сообщает сайт Autocar.

Катализаторы похищают, поскольку они содержат драгоценные металлы, используемые для очистки выхлопных газов и уменьшения загрязнения. Эти металлы могут быть незаконно переработаны или проданы, хотя более современные машины оснащены катализаторами с разной конструкцией, поэтому их не так часто воруют.

Маркировка от Toyota будет невидимая, но может быть использована для отслеживания похищенных каталитических нейтрализаторов.

"Мы рады начать эту инициативу, тесно сотрудничая с полицией, не только для того, чтобы помочь им в их усилиях по борьбе с преступностью, но также направить четкое сообщение преступникам, если они нацелятся на автомобиль Toyota или Lexus, теперь будет гораздо выше шанс их поймать", – сказал директор службы обслуживания клиентов Toyota Роб Джайлс.

Услуга маркировки бесплатная для всех клиентов Lexus и Toyota, по крайней мере в Великобритании, которым нужно позвонить в местное представительство для получения дополнительной информации.

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