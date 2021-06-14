ТОП-5 проблем с авто, которые возникают летом и грозят поломкой

Жара может плохо влиять на технику в автомобилях. Поэтому к летнему сезону стоит подготовиться и проверить чувствительные к высоким температурам компоненты.

Обзор и настройка большинства узлов и агрегатов не займет много сил и времени, но поможет предотвратить серьезные поломки. AutoOboz рассказывает о 5 проблемах с машинами, которые возникают летом и могут наделать беды.

1. Летом из-за жары масло может разжижаться, из-за чего снижаются его защитные свойства. Вследствие этого начинается сверхнормативная выработка деталей и падает ресурс агрегатов.

2. Мусор в решетке радиатора может привести к опасной работе коробки передач. Ее ресурс уменьшится, а перегрев приведет к плохой работе гидротрансформатора и фрикционов.

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3. Старый или поврежденный клапан пробки расширительного бачка системы кондиционирования может привести к закипанию антифриза. Это может произойти также из-за неполного открытия термостата или зависания его клапана. Кроме того, для функционирования охлаждающей жидкости должны нормально работать электровентилятор системы охлаждения или электрические цепи его включения.

4. Старая тормозная жидкость теряет свои свойства и поэтому накапливается критический объем конденсата. Во время экстренного торможения температура дисков и колодки может достичь 200 градусов. Также нагреваются суппорты и в жидкости возникают пузырьки газа, которые уменьшают давление гидравлической системы. Поэтому сила торможения падает.

5. Также летом не стоит до вверха заправлять бензобак. Из-за жары топливо начнет испаряться. Внутри увеличится внутреннее давление паров бензина и это может привести к тому, что топливо будет выдавливаться через клапан или крышку бензобака, если она не плотно закрыта.

Ранее AutoOboz рассказал о 5 вещах, которые из-за жары нельзя оставлять в автомобиле.