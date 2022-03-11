Страховщики Германии возьмут ответственность за авто украинских беженцев

Немецкие страховщики берут на себя возможные претензии по ОСАГО к владельцам незастрахованных украинских автомобилей в Германии, тем самым позволяя им ездить по немецким дорогам без риска быть оштрафованными.

Об этом сообщает Ассоциация Страховой Бизнес (АСБ) на своей стороне в Facebook. "В этой чрезвычайной гуманитарной ситуации мы хотим помочь украинским беженцам сосредоточиться на более важных вопросах. Ущерб, причиненный необеспеченными украинскими автомобилями, будут покрывать страховщики, работающие в Германии по страхованию автогражданской ответственности. Украинским водителям, которые совершили ДТП, – говорит Йорг Асмуссен, генеральный директор германской страховой ассоциации (GDV). "Важно, чтобы мы способны хоть чуть-чуть помочь беженцам в это страшное время", – отметил он.

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Такой механизм возмещения ущерба в результате ДТП будет действовать до 31 мая этого года. Немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование ущерба при авариях, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему. Покрытие будет применяться ко всем транспортным средствам, не имеющим действующего полиса страхования автотранспортной ответственности в результате военных действий в Украине, таких как украинская "Зеленая карта", или специально оформленный полис пограничного страхования одной из европейских стран. Как правило, передвижение на незастрахованном автомобиле в Германии категорически запрещено.

Пострадавшая сторона защищена в пределах следующих лимитов согласно Директиве ЕС: 7,5 млн евро за ущерб жизни и здоровью, 1,22 млн евро за материальный ущерб автомобилю и 50000 евро за финансовый ущерб.

Ранее Чешское страховое Бюро сообщило, что оно обеспечит за счет гарантийного фонда бесплатное страховое возмещение ущерба, причиненного незастрахованным украинским транспортным средством в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы таким автомобилем. Объединение интенсивно работает над тем, чтобы найти долгосрочное страховое решение для украинских беженцев по истечении этого периода.

Для украинских автомобилистов также создана специальная горячая линия +420 251 032 834, операторы которой владеют украинским языком. С помощью горячей линии украинцы могут организовать буксировку поврежденного транспортного средства в случае аварии. Опция два месяца также будет доступна бесплатной. Чешское Бюро отметило, что такие шаги должны придать находящимся на территории страны украинским автомобилистам уверенности и спокойствия.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Мининфраструктуры подготовило карты альтернативных маршрутов по Украине.