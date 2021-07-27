Стали известны автомобильные предпочтения ТикТокеров

TikTok быстро стал повальным увлечением по всему миру. Аналитики выяснили автомобильные предпочтения у пользователей сервиса.

Дик Ловетт, автомобильный ритейлер из Великобритании, проанализировал хэштеги, в которых упоминаются люксовые бренды автомобилей, и подсчитал количество просмотров на TikTok, использующих их. Выяснилось, что по состоянию на 15 июня 2021 года, когда были собраны данные, самым популярным оказался BMW, который получил 22 миллиарда просмотров. Это более чем в два раза больше, чем у следующего по популярности бренда роскошных автомобилей.

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Вторым по популярности стал бренд Audi с 9,3 млрд просмотров, а модель TT была самой часто упоминаемой моделью в хэштегах TikTok с 5,5 млрд просмотров.

Также интересно отметить, что пользователи сервиса мало интересуются кроссоверами и SUV. Три наиболее популярных BMW в приложении – это спортивные модели M4, M3 и M2. У Audi в тройке фигурируют – ТТ, А4 и R8. Аналогичная ситуация с брендом Jaguar, у которого в ТОП3 фаворитов XE, XF и F-Type.

Отрадно, что юное поколение возвращается к истокам и предпочитает стильные спорткары, а не кроссоверы. Возможно молодые покупатели вновь начнут интересоваться при выборе автомобиля не диагональю мультимедийного центра, а мощностью ее мотора и скоростными характеристиками.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала новое поколение купе 2 Series.