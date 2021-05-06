Skoda Superb отправится на службу в полицию Новой Зеландии

Skoda доставила первую из около 2000 Superb Combi полиции Новой Зеландии. Чешский производитель автомобилей победил в соответствующем тендере.

Во время тест-драйвов универсал поразил новозеландских полицейских своими управляемыми характеристиками, высокими стандартами безопасности и щедрым пространством. В тендере приняли участие семь компаний, которые представили 27 различных моделей. Об этом рассказали в Skoda.

Двенадцать транспортных средств попали в шорт-лист, который правоохранители тестировали в реальных условиях. Критерии выбора включали производительность и торможения, выбросы и исправность, а также общие эксплуатационные расходы.

"Superb ежедневно демонстрирует свою надежность, как полицейский и спасательный автомобиль во многих странах. Мы рады, что полиция Новой Зеландии также ценит эти качества и будет полагаться на транспортные средства Skoda в своей ежедневной работе долгие годы", – заявил член правления по продажам и маркетингу компании Мартин Ян.

Нынешний парк полиции Новой Зеландии с 2000 автомобилей постепенно заменяется двух- и полноприводными Superb Combi. Ожидается, что первые 100 будут в эксплуатации до конца июня, а почти 400 – до конца года. Доставка всех автомобилей планируется в течение четырех лет.

В общем модели чешской компании представлены в полицейских и спасательных службах 30 европейских стран. Superb и Octavia – самые распространенные среди них. В британской полиции также используют компактный Scala. В Чехии с 1993 года для полиции и Министерства внутренних дел марка поставила более 20 000 авто.

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