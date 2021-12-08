СК 'Экспресс Страхование' вошла в ТОП-5 рейтинга Insurance TOP

Благодаря своему уникальному страховому сервису на протяжении 6 лет "Экспресс Страхование" уверенно входит в ТОП-10 рейтинга Insurance TOP по премиям КАСКО, а за 6 месяцев 2021 года впервые за 13 лет своей работы поднялась в рейтинге на 5-ю строчку.

Об этом рассказала пресс-служба компании. Активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, который наблюдается на протяжении последних нескольких лет, существенно ужесточило конкуренцию и среди страховых компаний.

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Общее количество страховых компаний, которые занимаются рисковым страхованием, по состоянию на октябрь этого года составляет 152 компании, из них 42 имеют лицензию по ОСАГО и 124 СК имеют лицензию по КАСКО. Только в 2021 году по данным НБУ, 41 страховая компания лишилась или добровольно отказалась от лицензии на право проведения деятельности на рынке страхования. Еще 5 страховых компаний лишились лицензий на рынке ОСАГО из-за задолженности по фондам перед МТСБУ, еще одна страховая компания добровольно вышла из членов Бюро.

"Перед нашей компанией всегда стояла задача обеспечить клиенту особый цикл страховой защиты вплоть до восстановления автомобилей на официальных СТО поэтому рост клиентов и увеличение рыночной доли СК по КАСКО стали естественным подтверждением правильности выбранных приоритетов в развитии Компании. Именно это и привело нас на 5-ю строчку по КАСКО среди 124 страховых компаний на рынке", – отметила директор СК "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева.

В портфеле "Экспресс Страхование" автострахование занимает 95% – КАСКО и ОСАГО, поэтому тенденции авторынка оказывают не маловажное влияние на компанию. Но тесная кооперация страховой с Корпорацией позволяет компании предлагать своим клиентам действительно уникальные услуги, которых нет у других участников рынка.

В январе-ноябре 2021 года СК "Экспресс Страхования" увеличила выплаты клиентам на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 229,2 млн грн. В том числе по КАСКО – на 71,6%, до 199,1 млн грн, по ОСАГО – на 34,5%, до 21,5 млн грн.

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