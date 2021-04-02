Шотландский стартап начал работать над электрическим внедорожником

Шотландский стартап All Terrain All Electric вскоре выпустит чисто электрический 4x4 под названием Munro Mark 1. Его целевыми покупателями должны быть британские фермеры.

Автомобиль построен на раме лестничного типа. Он также получит полный привод, блокировку дифференциалов и двухступенчатую коробку передач. Об этом сообщает сайт Auto Express.

ATAE пытался, где это было возможно, использовать имеющиеся детали тормозов и подвески от других местных производителей, вместо того, чтобы проектировать новые агрегаты. Например, кузов и шасси предоставит компания Ibex Automotive.

В компании заявили, что в таком подходе есть свои преимущества: автомобиль будет простым в обслуживании, поскольку все его детали доступны, это помогает минимизировать углеродный след и поддерживает экономику Великобритании.

Силовая установка Munro Mark 1 имеет аккумуляторную батарею мощностью 52 кВт-ч и двигатель мощностью 212 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, что в обычных условиях движения обеспечивает максимальный пробег 240 км. До 80% аккумулятор можно будет зарядить за 30 минут.

Модель будет иметь максимальную полезную нагрузку в 1000 кг и более 1250 литров багажного пространства. Покупатели также смогут заказать целый ряд дополнений, включая багажники на крыше, панели защиты кузова, модернизированную подвеску и большие внедорожные шины. ATAE заявляет, что даже создаст шестиколесную версию по запросу.

Прототип внедорожника закончат в этом году, после чего он начнет 12-месячную глобальную программу тестирования. Первые демонстрации также запланированные на этот год, заказы будут открываться летом, а поставки должны начаться в начале 2022 года.

Производственные модели будут собираться вручную на специально построенном заводе в Глазго. ATAE также не планирует запускать дилерскую сеть, поскольку утверждает, что это увеличит цену каждой модели. Зато продажами и уходом за ними будет заниматься онлайн-платформа.

ATAE Munro Mark 1 выйдет в 2022 году Auto Express

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американский стартап Humble Motors показал концепт электрокара, который может стать первым в мире внедорожником, который заряжается от солнечной энергии.