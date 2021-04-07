SEAT анонсировал обновленные Ibiza и Arona

Испанская компания SEAT показала первый тизер обновленных моделей Ibiza и Arona, мировой дебют которых состоится в следующий четверг.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В процессе модернизации обе модели получат видоизмененную внешность в новом фирменном стиле, который уже примерил на себе хэтчбек Leon.

На единственной иллюстрации видно, что Arona получила новый бампер с оригинальной серебристой вставкой, подчеркивающим внедорожные нотки, а также круглые "противотуманки" в центральной части, напоминающие о Skoda Yeti.

Кроме более агрессивной внешности с острыми гранями и резкими контурами в компании обещают "революционные изменения в интерьере". Это может означать только одно – появление цифрового кокпита с экранами и информационно-развлекательной системы с расширенным функционалом.

Рестайлинговые Ibiza и Arona получат также новое центральное расположение фирменной символики на задней двери. Для написания названия модели будет использоваться рукописный шрифт, который уже применяется на "старших" моделях Leon и Ateca.

"SEAT Ibiza является ключевым камнем в успехе бренда. За пять поколений он разошелся по миру тиражом около 6 млн экземпляров. В свою очередь Arona является второй самой продаваемой моделью SEAT минувшего года", – комментирует Уэйн Гриффитс, президент SEAT и Cupra.

Технические подробности и прочую информацию мы узнаем 15 апреля на онлайн-презентации.

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