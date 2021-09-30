С 1 октября за перегрузку транспорта штрафы будут начисляться автоматически

С 1 октября по перегрузке габаритно-весового транспорта штрафы начисляться автоматически. По закону, который вступил в силу, штрафы будут достигать от 8500 до 51000 грн.

Об этом сообщает сервис Опендатабот. Тестирование встроенных в дороги WiM-станций, которые на ходу считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в базу данных, началось в июне и помогло определить масштабы проблемы. За 4 месяца было зафиксировано 25166 нарушений на общую сумму в 879 млрд грн.

"Уже с этой пятницы, 1 октября, нарушители начнут получать реальные штрафы. WIMы работают 24/7 и обрабатывают информацию мгновенно. Это значительно эффективнее инспекторов, которые физически не в состоянии охватить весь поток грузовиков. Также автоматический контроль значительно снижает коррупционные риски, ведь компьютер не возьмет взятку чтобы "не заметить" нарушителя", – отмечает и.о. главы "Укртрансбезпекы" Никита Лагунин.

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О фиксации их нарушений и начисленные штрафы перевозчики смогут узнавать в автоматическом режиме через сервис Опендатабот. Кроме того, на специальной странице сайта возможно уже сейчас узнать адреса WiM-станций и отслеживать показатели нарушений.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, летом 2020 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.