Renault презентовал новый Espace

Французская компания Renault подготовила для своих поклонников новое поколение кроссовера Espace. Новинка создана на базе новой модели Austral, но крупнее и имеет вместительный салон для 7 человек.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая генерация модели Espace окончательно дистанцировалась от своей прежней ипостаси – роли минивена. Теперь это классический SUV с характерными пропорциями и дизайном. По сравнению с предшественником автомобиль стал компактнее, но это не помешало конструкторам снабдить его просторным интерьером.

Новинка создана на базе представленной ранее более компактной модели Austral, имеет ряд общих кузовных панелей, включая идентичный дизайн передней части, но отличается увеличенной колесной базой и может иметь как 5-, так и 7-местный салон, который легко трансформируется в зависимости от потребностей владельца.

Renault Espace имеет в длину 4722 мм (+212 мм) и расстояние между осями 2738 мм (+69 мм), но при этом он стал на 135 мм короче прежнего поколения модели. Renault предлагает покупателям три варианта комплектации – базовый Techno, люксовый Iconic и спортивный Esprit Alpine. В зависимости от этого масса нового Espace – от 1587 до 1698 кг, что на 215 кг меньше, чем у предшественника. В основе конструкции используется модульная платформа CMF-CD, которая помимо родственного Renault Austral используется на моделях Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Комфорт и безопасность обеспечивает многорычажная задняя подвеска, несколько режимов системы Multi-Sense, до 32 электронных помощников водителя ADAS. Также автомобиль оснащен системой управления всеми колесами 4Drive, позволившая сократить радиус поворота до 10,4 м, что идентично показателям компактного хэтчбека Clio, при том, что Espace является самой крупной моделью в гамме бренда.

В салоне можно обнаружить приборную панель от Austral, включающую 12,3-дюймовую цифровую шкалу приборов, 12-дюймовый сенсорный экран OpenR Link инфо-развлекательной системы и 9,3-дюймовый проекционный экран. Для удобства пользователей в салоне есть 6 портов USB-C, беспроводная зарядка для гаджетов, две розетки на 12 В, вместительный бокс для мелочей объемом 39 л и несколько подстаканников.

В топовом исполнении есть фоновая подсветка на 48 цветов и аудиосистема Harman Kardon с 12-ю динамиками. В отделке Esprit Alpine используется алькантара и искусственная кожа с контрастной синей строчкой, а версия Iconic получила кожаный салон и декоративные деревянные вставки.

В списке опций есть гигантская панорамная крыша длиной 1330 мм и шириной 840 мм. В зависимости от положения задних рядов сидений объем багажного отделения варьируется от 159 до 1714 л в 7-местном варианте и от 581 до 1818 л – в 5-местном.

Новый Renault Espace первоначально будет доступен с одним силовым агрегатом – гибридным E-Tech. Он включает турбированный 3-цилиндровый ДВС объемом 1,2 л, электромотор, высоковольтный стартер-генератор и литий-ионную батарею емкостью 2 кВтч. Суммарная мощность достигает 200 л.с., а крутящий момент 205 Нм. Привод осуществляется на переднюю пару колес посредством автоматической КП. Espace способен развивать скорость до 175 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 8,8 с. При этом средний расход топлива снизился до 4,6 л/100 км, а выбросы CO2 сократилось до 104 г/км. Запас хода новинки достигает 1100 км.

Renault Espace появится у дилеров в ближайшее время. Производство новинки будет организовано на заводе в испанской Паленсии параллельно с моделью Austral. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault