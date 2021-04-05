Редчайший BMW выставили на аукцион в Австралии

В Австралии выставили на продажу редчайший экземпляр спортивного седана BMW М535i (Е12), ставшего предтечей BMW M5.

Объявление о продаже раритета появилось австралийском на портале CollectingCars. Данный экземпляр седана был изготовлен в 1981 году для британского рынка. В феврале 1993 года его приобрел австралийский коллекционер из Сиднея для своей большой частной коллекции. Автомобиль периодически использовался для передвижения по дорогам, но с 2005 года он отправился "на покой".

С 1979 по 1981 год компания BMW изготовила всего 1410 экземпляров топовой модели М535i, из которых лишь 450 имели правое расположение руля. Это первый автомобиль марки, который получил эмблему "М" и является прообразом для создания спортседана BMW M5.

Выставленный на продажу автомобиль преодолел всего около 60 тысяч миль (96446 км). Он сохранился до наших дней без каких-либо модификаций, в "родной" окраске Kastanien Rot, украшен декоративным триколором и имеет светло-серый кожаный салон, который также находится в очень хорошем состоянии.

Яркими дополнениями образа являются передний и задний спойлеры, а также ажурные легкосплавные 14-дюймовые диски BBS.

Под капотом модели располагается 3,5-литровый атмосферный 6-цилиндровый мотор. Он развивает мощность 218 л.с. и приводит задние колеса. В паре с ним работает механическая 5-ступенчатая коробка передач.

В салоне помимо спортивных кресел Recaro с развитой боковой поддержкой, есть магнитола Blaupunkt с пультом управления. В багажном предусмотрено отделение для запасного колеса и набор оригинальных инструментов.

В ноябре 2020 года автомобиль тщательно проверили и выполнили все необходимые регламентные работы, необходимые для возврата машины "в строй". В частности, были заменены все рабочие жидкости, фильтры свечи, а также проверена работы системы питания. Кроме того, водяная помпа, топливный насос, термостат и все приводные ремни были заменены. 70-литровый топливный бак демонтировали, промыли и вновь установили на автомобиле. Генератор перебрали, провели сервис рулевого управления, заменили тормозные колодки, установили новый аккумулятор, новый комплект шин, электромотор привода стеклоочистителей и сами "дворники". К машине прилагается полный комплект документов и сервисная книжка.

Предположительно это единственный экземпляр BMW М535i (Е12). На момент публикации стоимость лота достигла 65 тысяч австралийских долларов (42 тысячи евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США продали BMW M5 за 200 тысяч долларов.