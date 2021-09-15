Range Rover Sport SVR "засветился" в новом фильме о Джеймсе Бонде

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Range Rover Sport SVR 'засветился' в новом фильме о Джеймсе Бонде

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Зрители очередного эпического триллера "Не время умирать" о Джеймсе Бонде смогут увидеть в фильме немало интересной автомобильной техники. В их числе – самая мощная версия кроссовера Range Rover, подготовленная подразделением Special Vehicle Operations. По мнению создателей фильма, модель SVR идеально дополняет образ противников Бонда.

По мнению создателей фильма, модель SVR идеально дополняет образ противников Бонда

Ли Моррисон, координатор трюков, отметил: "Мне очень хотелось снять сцену погони за Бондом на бездорожье, в действительно сложных условиях, и Range Rover Sport SVR стал идеальным вариантом для этой части истории. Мы снимаем все по-настоящему, поэтому и преследование обещает стать одним из незабываемых эпизодов фильма".

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Напомним, что Range Rover Sport SVR оснащен 575-сильным V8 с наддувом. Благодаря мощному мотору он способен развивать скорость до 283 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает всего 4,5 секунды.

Range Rover Sport SVR оснащен 575-сильным V8 с наддувом

В фильме задействована пара автомобилей в цвете Eiger Grey. Также в комплектацию "киношных" машин вошли 22-дюймовые легкосплавные диски Narvik Black и опционный пакет Carbon Pack, который включает дефлекторы на передних крыльях Gloss Carbon Fibre, дополнительные воздухозаборники в переднем бампера, иную решетку радиатора и карбоновые корпусы зеркала. Также автомобиль получил легкий капот с вентиляцией Carbon Fibre SVR в цвет кузова.

В фильме "Не время умирать" также приняли участие Range Rover Classic, три Defender и Land Rover Series III.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в семействе Land Rover Defender появилась "шпионская" версия.

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