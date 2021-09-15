Range Rover Sport SVR 'засветился' в новом фильме о Джеймсе Бонде

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Зрители очередного эпического триллера "Не время умирать" о Джеймсе Бонде смогут увидеть в фильме немало интересной автомобильной техники. В их числе – самая мощная версия кроссовера Range Rover, подготовленная подразделением Special Vehicle Operations. По мнению создателей фильма, модель SVR идеально дополняет образ противников Бонда.

Ли Моррисон, координатор трюков, отметил: "Мне очень хотелось снять сцену погони за Бондом на бездорожье, в действительно сложных условиях, и Range Rover Sport SVR стал идеальным вариантом для этой части истории. Мы снимаем все по-настоящему, поэтому и преследование обещает стать одним из незабываемых эпизодов фильма".

Видео дня

Напомним, что Range Rover Sport SVR оснащен 575-сильным V8 с наддувом. Благодаря мощному мотору он способен развивать скорость до 283 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает всего 4,5 секунды.

В фильме задействована пара автомобилей в цвете Eiger Grey. Также в комплектацию "киношных" машин вошли 22-дюймовые легкосплавные диски Narvik Black и опционный пакет Carbon Pack, который включает дефлекторы на передних крыльях Gloss Carbon Fibre, дополнительные воздухозаборники в переднем бампера, иную решетку радиатора и карбоновые корпусы зеркала. Также автомобиль получил легкий капот с вентиляцией Carbon Fibre SVR в цвет кузова.

В фильме "Не время умирать" также приняли участие Range Rover Classic, три Defender и Land Rover Series III.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в семействе Land Rover Defender появилась "шпионская" версия.