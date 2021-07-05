Range Rover готовит новое поколение модели Sport

Британская компания Jaguar Land Rover начала дорожные испытания нового поколения кроссовера Range Rover Sport. Автомобиль замечен на тестах в глубоком камуфляже.

Об этом сообщает портал Carscoops. Несмотря на защитный декор, можно увидеть, что автомобиль получит узкую решетку радиатора и новые светодиодные фары. Кроме того, капот станет выше, а центральный воздухозаборник – крупнее.

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Боковины кузова украсят широкие выштамповки, а силуэт новинки станет более обтекаемым.

Напомним, что второе поколение модели Range Rover Sport дебютировало в 2013 году, а в 2017-м на автошоу в Лос-Анджелесе прошла презентация рестайлинговой версии. Премьера третьей генерации модели передвинулась в связи с пандемией и общей ситуацией на автомобильном рынке.

Третья генерация модели будет адресована широкой аудитории. Покупатели смогут выбирать между несколькими силовыми агрегатами, включая различные виды гибридов, а также с полностью электрическим приводом. По предварительной информации, под капотом может появиться V8 от BMW.

Более полную информацию мы сможем узнать в конце нынешнего или начале будущего года, когда состоится дебют нового флагмана модельной гаммы компании – люксового внедорожника Range Rover.

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