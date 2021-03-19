Range Rover 2022 вышел на испытания

Land Rover начал тестировать новый Range Rover 2022 года. Он должен затмить конкурентов среди представителей полноразмерных роскошных внедорожников.

Несколько лет назад Range Rover был единственным выбором для клиентов, желающих автомобиль такого типа. Однако с тех пор на рынок вышли Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, поэтому Land Rover сейчас разрабатывает новую модель, чтобы лучше соревноваться с ними. Об этом сообщает Carscoops.

Четвертое поколение автомобиля выпускается с 2012 года. Новинку же начали тестировать уже в 2021 году в Великобритании. Фотографы заметили как обычную версию, так и с длинной колесной базой. Видно, что Range Rover получил новую решетку и уменьшенные фары со встроенными светодиодами.

Внедорожнику существенно обновят дизайн. Салон будет абсолютно новым, и заметно, что руль имеет множество кнопок, используемых для управления всевозможными функциями. За ним будет цифровая панель приборов, рядом с новой информационно-развлекательной системой. Без сомнений, что внутри продолжат использовать лучшие материалы, а водителям будут помогать новейшие средства безопасности.

Range Rover 2022 построят на платформе MLA, которая станет основой почти каждого нового автомобиля от Jaguar Land Rover. Он поддерживает электрификацию, хотя эта модель, вероятно, будет избегать полного отказа от ДВС.

Вместо этого она должна получить гибридный силовой агрегат. 4,4-литровый V8 от BMW может пробиться под капот. Архитектура также поддерживает внедрение дизельных двигателей. Ожидается, что новый Land Rover Range Rover дебютирует в конце этого года или в начале 2022-го.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Land Rover представил свой новый флагман Defender. Он оснащен V8, который выдает 518 лошадиных сил и 625 Нм.