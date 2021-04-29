Прототип Corvette Z06 дал послушать, как звучит двигатель новинки

Шпионы заметили прототипы Chevrolet Corvette Z06 и, похоже, что автомобиль входит в завершающую стадию разработки и испытаний.

Его производство может начаться уже на этой неделе. Тестовые модели увидели в штате Огайо, США. У новинки заметны выхлопы по центру и по углам бампера и шины размерностю 345/25. Также на видео можно услышать, как звучит двигатель автомобиля. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Corvette Z06 получит атмосферный двигатель V8 объемом 4,2 литра и ориентировочной мощностью 617 лошадиных сил.

Ожидается, что дебют модели может состояться до июля этого года. Поэтому совсем скоро может появиться больше неофициальных и официальных новостей о ней.

У прототипов также был замечен главный инженер компании Джош Холдер вместе со съемочной группой, которая могла работать над документальным фильмом об автомобиле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американские тюнеры Valarra представили боди-кит для Corvette С6. В комплект входит полностью новый обвес кузова, включающий передний и задний бамперы, крылья, двери, капот и боковые юбки.