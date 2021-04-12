Продажи украинских моторных масел YUKO в "Эпицентре" выросли более чем на 20%

С 2017 года автотовары в "Эпицентре" отделились в отдельный shop-in-shop под названием "Автомол". Сегодня "Автомол" привлекает внимание большим ассортиментом, предлагая автолюбителям более 10 000 различных товаров. При этом "Эпицентр" оставляет в приоритете продукцию украинских производителей. Среди всех товаров автогруппы важное место занимают моторные масла отечественного бренда YUKO.

Ольга Ющенко, директор направления "Автогруппа и электроинструменты" сети "Эпицентр"

Поговорим с Ольгой Ющенко, директором направления "Автогруппа и электроинструменты" сети "Эпицентр", о том, почему покупатели выбирают отечественную продукцию, бывают ли проблемы с украинским моторными маслами и что ждет автомобилистов в ближайшем будущем.

Как давно компания "Эпицентр" предлагает покупателям украинские моторные масла YUKO?

Моторные масла YUKO появились на полках наших торговых центров в 2015 году. В то время товары автогруппы еще не отделились в отдельное направление, известное сейчас как "Автомол". Сначала мы присматривались к потребностям украинских автомобилистов, изучали их предпочтения и ожидания. Нам всегда было интересно сотрудничество с отечественным производителем в направлении смазочных материалов. Компания "Юкойл" – это современный производитель качественных масел и охлаждающих жидкостей из Запорожья. Его продукция, известная под брендом YUKO, пользуется большим спросом за рубежом, поэтому мы были уверены, что покупателям "Эпицентра" она также понравится.

Как часто покупатели ваших магазинов выбирают продукцию YUKO?

Можно с уверенностью сказать, что смазочные материалы компании "Юкойл" входят в тройку лидеров среди всех отечественных поставщиков товаров автогруппы сети "Эпицентр". За два последних года объемы продаж моторных масел YUKO выросли более чем на 20% в денежном эквиваленте. У наших покупателей растет доверие к украинским продуктам. Это отличный результат.

Как думаете, с чем связана любовь покупателей к украинским моторным маслам?

Сначала – с интересом, а потом – с экономией. Есть покупатели, которые приобрели украинские моторные масла впервые только во время карантина. Однако также велик процент тех, кто уже давно использует продукцию YUKO и имеет положительный опыт. Покупатели выбирают в "Эпицентре" смазочные материалы для самых разных нужд.

С какими возражениями сталкиваются сотрудники "Эпицентра", когда рекомендуют украинское масло?

"Почему украинское масло стоит дешевле?" Покупателей действительно удивляет, что качественный продукт можно продавать за умеренные деньги. Если шесть лет назад покупатели сомневались, покупать ли украинские масла или охлаждающие жидкости, то сегодня все больше наших клиентов выбирают только отечественную продукцию. Это очень хорошая тенденция.

Магазин "Эпицентр"

Кстати, о тенденции. Как считаете, как изменятся предпочтения покупателей в ближайшие годы?

Не думаю, что нас ждут существенные изменения. Покупатели будут все чаще покупать продукцию украинских производителей, поскольку ее качество растет, она скорее появляется на полках и стоит дешевле. Ожидаем, что доля продаж YUKO вырастет еще на 20% - 30%.

Были жалобы на украинские масла YUKO в "Эпицентре"?

Не могу вспомнить ни одной ситуации, при которой украинский автовладелец пришел бы с жалобами на моторные масла YUKO. Это еще раз доказывает, что качество продукции запорожского завода удовлетворяет наших покупателей.

Какой продукт широкой линейки YUKO пользуется наибольшим спросом?

Одного фаворита трудно выделить, ведь у покупателей разные потребности. Однако с начала 2021 года наибольший объем продаж у всесезонного полусинтетического моторного масла для автомобилей, оборудованных ГБО, YUKO SUPER GAS 10W40 и у универсального полусинтетического масла YUKO SEMISYNTHETIC 10W40. Считаю, что это хороший знак, потому что украинские масла имеют стабильное качество. И все больше наших покупателей могут в этом убедиться.