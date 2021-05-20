Porsche представит новый Cayenne с 631 лошадиной силой

Автопроизводитель Porsche работает над новой, более мощной версии Cayenne Turbo. Она должна получить 631 лошадиную силу.

Это будет самый мощный Cayenne, которому доработают 4,0-литровый бензиновый двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Еще не названное авто будет продаваться исключительно в стиле кузова Cayenne Coupé. Это должно обеспечить наилучшее сочетание производительности и динамики. Об этом сообщает сайт Autocar.

"В выборе Coupé есть свои преимущества. Он легче и центр тяжести у него немного ниже, чем у внедорожника. Мы намерены поставить не только самый мощный, но и самый спортивный Cayenne на сегодня", - сказал инженер, ответственный за разработку новой версии, Рико Лешер.

Кузов получит сложный, карбоновый аэродинамический пакет, который, как утверждается, обеспечивает большую прижимную силу, а также более эффективный моторный отсек и охлаждения тормозов.

Также автомобилю переделали передний бампер, отличающийся более выраженным спойлером и большими воздуховодами, чем у стандартного обновленного Cayenne.

Спойлер на крыше получил дополнительные элементы с каждой стороны, а заднее крыло, которое на скорости разворачивается от заднего края двери багажника, было заметно увеличено. Новый задний диффузор содержит пару значительных централизованных выпускных отверстий.

Новинка получила различные детали из пакета Lightweight Sport, который предлагается в качестве дополнительного оборудования для стандартного Cayenne Turbo Coupé. Porsche еще не подтвердил вес модели, хотя она может увеличиться на 2200 кг.

Силовая установка Cayenne Turbo Coupé увеличена на 89 л.с. до 631 л.с. Это на 39 л.с. больше, чем у того же 4,0-литрового V8 с двумя турбонаддувами в Audi RS Q8, и только на 10 л.с. меньше, чем у Lamborghini Urus.

Детали модификаций двигателя еще не раскрыты, хотя известно, что среди заказанных модернизаций он получил титановую выхлопную систему и новое программное обеспечение для управления двигателем. Последнее обновили для восьмиступенчатой коробки передач с гидротрансформатором и системы полного привода. Электронный дифференциал также изменен.

Модернизированный Cayenne Turbo Coupé разогнался до 100 километров в час примерно за 3,6-3,8 секунды, которые ранее набрали Lamborghini Urus и Audi RS Q8 соответственно. Максимальная скорость ограничена 186 км/ч.

Автомобиль ездит на стандартных 22-дюймовых кованых алюминиевых колесах. Более крупные новые колеса немного увеличили ширину колеи на каждом конце. Адаптивная пневматическая подвеска была немного снижена, а уровень заслонки стал жестче.

Дальнейшие динамические изменения сосредоточены на настройке электрогидравлической активной системы стабилизации поворота и рулевого управления. Тормоза используют те же керамически-композитные диски и суппорты, которые доступны в качестве опции для стандартной модели.

Модель должны представить в конце июня, а поставки начнутся уже в этом году. Она должна конкурировать с Lamborghini Urus и Bentley Bentayga Speed.

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