Полиция Гонконга устроила облаву на суперкары

Более четырех десятков суперкаров были остановлены полицией Гонконга в минувшие выходные, что стало впечатляющим зрелищем для прохожих.

Об этом сообщает портал Carscoops. Власти начали свою операцию в 7 часов утра в воскресенье и задержали колонну суперкаров на скоростной автомагистрали Island Eastern Corridor. Полиции пришлось перекрыть две полосы движения, чтобы задержать нарушителей.

Жители, живущие рядом со скоростной автомагистралью, неоднократно жаловались на шум, "который, предположительно, был вызван спортивными автомобилями".

"Это продолжалось в течение некоторого времени, особенно после полуночи или в предрассветные часы в выходные и праздничные дни. Вопрос поднимался и на заседаниях районных советов", – комментирует Дерек Нгаи, член совета восточного округа.

Колонна суперкаров состояла в основном из различных моделей Lamborghini, Porsche и Ferrari, но были в ней и несколько Nissan GT-R, McLaren и Mercedes-AMG GT S.

Местные СМИ сообщают, что один из Nissan GT-R был конфискован после того, как возникли подозрения, что он незаконно модифицирован. Полиция оформила протоколы о неисправностях на 9 суперкаров с требованием пройти техосмотр, прежде чем их можно будет снова эксплуатировать.

В 2020 году полиция Гонконга получила 139 сообщений о незаконных уличных гонках, что на 40% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, на 3% увеличилось количество штрафов, которые были выписаны нарушителям скоростного режима.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине установят еще 200 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.